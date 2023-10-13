SGK'dan borçlanmayla emekli olacaklar dikkat! Elinizi çabuk tutun! Kadınlarda doğum, erkeklerde ise askerlik borçlanmasıyla eksik prim günü tamamlanıyor. Prim günlerini tamamlayanlar da emekli olma imkanına kavuşuyor.

Prim günlerine karşılık gelen ücreti ödemek gerekiyor. Ancak bu ücret her asgari ücret zammıyla birlikte değişiklik gösteriyor. Borçlanma imkanı olanlar asgari ücret zammından sonra daha fazla ücret ödeyecek.

31 Aralık 2023 tarihine kadar SGK'ya borçlanması mümkün olan ve prim günü eksik kişiler müracaatta bulunursa şu anki asgari ücret üzerinden prim ödeyecek. 2024 yılını kapsayacak zamla birlikte ücretler artacak.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

2023 yılı için günlük brüt asgari ücret 13.414,50 TL olmuştu. Borçlanma hesaplamasında günlük brüt asgari ücretin %32'si devreye giriyor. Bu nedenle, doğum ve askerlik borçlanması için günlük en az borçlanma bedeli 143,08 TL olmuştu. En yüksek prim de 930,09 TL olarak hesaplanmıştı.

DOĞUM BORÇLANMASI 6 YILA KADAR ÇIKIYOR

Kadınlar doğum borçlanmasyla çalışmadan gün elde edebiliyor. Emeklilik için prim ödeme gün sayısı şartını sağlayamayan bir kadına doğum borçlanması yöntemiyle gün sayısı doldurma hakkı tanınıyor.

2014 yılında yapılan değişikliğin sonrasında bütün kadın sigortalılara doğum borçlanması yapma hakkı tanınmıştı. O yıl içinde belirlenen asgari ücret miktarının günlük tutarının yüzde 32'si doğum borçlanması tutarı olarak hesaplanıyor.

Doğum borçlanması, her çocuk için en fazla 24 ay yani 2 sene ediyor. En fazla 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Yani üç çocuğu olan bir kadın 6 yıl (2760 gün) prim kazanabiliyor.

Doğum borçlanması ancak doğumdan önce sigorta girişi olan kadın sigortalılar tarafından yapılabiliyor ve prim ödeme gün sayısına katkı sağlıyor. Doğumdan sonraki süreler sigorta girişini geri getirmiyor ve emeklilik avantajı sağlamıyor. Sigortalılık öncesi doğumlar borçlanma kapsamına girmiyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI EN FAZLA 540 GÜN

Erkeklere askerlik borçlanması hakkı tanınıyor. Bu borçlanma yöntemiyle emekli olacak kişinin prim ödeme gün sayısı artıyor. Sigorta süresi ve yaş şartını taşıyan ancak primi yetmeyen bir kişi askerlik borçlanması ile emekli olabiliyor.

Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabiliyor. Yalnızca bu süreler için borçlanma yapılabiliyor. Askerlik borçlanmasında maksimum süre 540 gün olarak hesaplanıyor.