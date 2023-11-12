Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz 9 Ekim'deki Kabine toplantısında milyonlarca emekliyi sevindirdi.

Normalde dini bayramlar öncesinde ödenen emekli ikramiyesinin, bu yıl bir istisna yapılacak şekilde Cumhuriyet Bayramı için de ödeneceğini duyurdu.

Cumhuriyet ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı.

Bu sevindirici gelişmenin yanı sıra, emeklilere bir müjde de daha geldi. Yeni bir ikramiye müjdesi duyuruldu.

Milyonlarca emeklinin gözü yeni ikramiyenin ödeneceği tarihe ve miktarına çevrildi. İşte detaylar…

Yılbaşı ikramiyesi gelebilir!

Haber Gazete’de yer alan habere göre; Milyonlarca emekliye yeni bir haber daha geldi. Yılbaşında da emekli ikramiyesi gelebilir. SSK bağ-kur memur emeklisi EYT emeklisi dul ve yetim aylığı alanlar ile Şehit yakınları ve gazileri ilgilendiren yeni duyuruda emekliler için yeni bir hazırlık olduğu öne sürüldü.

SGK uzmanlarının, emeklinin gönlünü alabilmek amacıyla yılbaşı ikramiyesi hazırlığı yaptığı belirtildi.