Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere özel proje ve uygulamalar için çalışmalarına devam ediyor. Hayata geçirilecek kampanyalarla emeklilere birçok alanda avantaj sağlanacak.

Sağlıktan konaklamaya, kültürel faaliyetlerden sosyal hizmetlere emekliler için pek çok özel uygulama hayata geçiriliyor.

Emekliler yılı kapsamında kamu ve özel sektörle birçok protokol yapılacak. Emeklilere, hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkânlar sunulacak.

Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.