Slovenya’da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde erkekler 400m serbest stilde yarışan milli yüzücü Emir Batur Albayrak 3:51.29 derecesi ile EYOF rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovenya'da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde, EYOF rekoru kırarak altın madalya kazanan milli yüzücü Emir Batur Albayrak için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Slovenya’da düzenlenen Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde erkekler 400 metre serbest stilde yarışan ve 3:51.29 derecesiyle EYOF rekoru kırarak altın madalya kazanan Emir Batur Albayrak’ı kutluyorum. Ülkemize EYOF’taki ilk madalyasını kazandıran milli yüzücümüz Emir Batur Albayrak’ın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”