Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü Nurettin GÖKDUMAN yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı



Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Emniyet Müdürü Nurettin GÖKDUMAN;

''Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla 2025 yılına girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü olarak hizmetin en iyisine layık siz değerli vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yılda da 24 saat görevimizin başında olduğumuzu ifade etmek isterim.

Meydana gelebilecek her türlü olayda sizlerin vereceği destek, suç ve suçluyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacaktır. Şüphesiz bu mücadeledeki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız vatandaşlarımızın bizlere verdiği destektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, Teşkilat mensuplarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutlar, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini dilerim.'' dedi