Şehrin farklı noktalarında, özellikle işlek cadde ve kavşaklarda gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler tek tek durdurularak kontrol ediliyor.

Denetimler kapsamında alkol testleri yapılırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da gerçekleştiriliyor. Trafik kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle incelenirken, ekipler sürücüleri hız, emniyet kemeri ve dikkatli araç kullanımı konusunda uyarıyor.

Aksu Haber ekibi de yılbaşı öncesi oluşturulan denetim noktalarında trafik ekipleriyle birlikte sahaya inerek yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililer, yılbaşına kadar denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşlardan hem kendi can güvenlikleri hem de toplum huzuru için trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kahramanmaraş Emniyeti, yeni yıla kazasız, huzurlu ve güvenli bir şekilde girilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.