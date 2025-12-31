Olay, 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı’nda yaşandı. A.G. (43) yönetimindeki 46 DS 113 plakalı otomobil, Diriliş Siteleri önünde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaya F.A.’ye çarptı. Araç, ardından bir ağaca ve park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen 23 yaşındaki F.A. Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, 8 aylık bebeği erken doğumla dünyaya getirildi. Bebeğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü A.G. ile araçta bulunan iki çocuk ise devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.