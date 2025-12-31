Kahramanmaraş Fırıncılar Odası tarafından belirlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) onayıyla yürürlüğe giren yeni tarife kapsamında, ekmek ve ekmek çeşitlerinde fiyat artışına gidildi.

Güncellenen fiyatlar, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Artan girdi maliyetleri, un ve enerji fiyatlarındaki yükseliş ile işçilik giderlerinin tarifeye yansıdığını belirten sektör temsilcileri, yapılan düzenlemenin fırıncı esnafının sürdürülebilir üretimini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

Yeni tarife ile birlikte Kahramanmaraş’ta sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, farklı çeşitleriyle güncellenmiş fiyatlardan satışa sunulacak.

Belirlenen yeni fiyat listesine göre; 1 kilogram somun ekmeği 71,42 TL, 210 gram tam buğday ekmeği 30 TL, 210 gram kepek ekmeği 25 TL, 210 gram çavdar ekmeği 35 TL olarak belirlendi. Ayrıca 50 gram ambalajlı roll ekmek ise 5,50 TL’den satılacak.

Yetkililer, ekmek üretiminde kalite ve hijyen standartlarından taviz verilmeden hizmet sunulmaya devam edileceğini vurgularken, yeni tarifenin hem üretici hem de tüketici dengesi gözetilerek hazırlandığını belirtti.