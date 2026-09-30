Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda tuvalet ihtiyacını erteleme ve uzun süre idrar tutma durumları sıklıkla yaşanıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuklarda uzun süre idrar tutmanın yalnızca enfeksiyon riskini artırmakla kalmayıp ilerleyen dönemlerde mesane ve böbrek sağlığını da doğrudan tehdit edebileceğini ifade etti.

"En İyi Mesane Boş Mesanedir"

Çocukların düzenli tuvalet alışkanlığı kazanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Cihangir Akgün, okul dönemindeki ritimle ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocukların en azından iki teneffüste bir tuvalete gitmeleri çok önemli. Gidebiliyorlarsa her teneffüs, gitmiyorlarsa iki teneffüste bir tuvalete gitmeliler. Çünkü en iyi mesane boş mesanedir."

0-5 Yaş Aralığında Ateşli Enfeksiyonlara Dikkat!

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının son derece yaygın görüldüğünü aktaran Akgün, özellikle küçük yaş grubunda görülen ateşli enfeksiyonların böbrek hasarına yol açabildiğini vurguladı. 0-5 yaş arası çocuklarda bu tablonun sık görüldüğünü belirten uzman isim, ateşli vakaların vakit kaybetmeden takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Oyun Sevdası Ve Hijyen Endişesi Tuvaleti Erteletiyor

Okul çağındaki çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının artmasında tuvalet ihtiyacının ertelenmesinin en büyük etkenlerden biri olduğuna dikkat çekildi. Çocukların arkadaşlarıyla oyun oynarken teneffüslerde tuvaleti ihmal ettiğini ve saatlerce idrar tutma manevraları yaptığını belirten Akgün; bazı çocukların ise yalnızca hijyen kaygısıyla tuvalete gitmekten kaçındığını aktardı. Uzun süre tutulan idrarın bakterilerin çoğalmasını kolaylaştırarak enfeksiyonlara zemin hazırladığı ifade edildi.

İlerleyen Yaşlarda İdrar Kaçırma Ve Sonda Kullanımı Riski

Uzun süre ve sık tekrarlanan idrar tutma alışkanlığının mesanenin kasılma mekanizmasını bozduğunu söyleyen Prof. Dr. Cihangir Akgün, tablonun ilerleyen boyutlarını şu sözlerle özetledi:

"İleride gülerken, öksürürken idrar kaçıran çocukları görebiliyoruz. Hatta daha ileri dönemlerde bazen mesanenin çalışması tamamen bozuluyor. İleri vakalarda mesanenin sonda yardımıyla günde birkaç kez boşaltılması gerekebiliyor. Bu durumlar böbrek yetmezliği ve böbrek kaybına kadar ilerliyor."

Ailelere Ve Okul Yönetimlerine Çağrı: Hem Alaturka Hem Alafranga Öğretilmeli

Ailelerin, öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin bu konuda iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Akgün, okul tuvaletlerinin hijyenik olmasının önemine değindi. Ayrıca çocukların hem alaturka hem alafranga tuvaletleri kullanmayı öğrenmesi gerektiğini belirten Akgün, her okulda her iki tuvalet tipinin de bulunması ve ailelerin bu konuda çocuklarına eğitim vermesi gerektiğini kaydetti.