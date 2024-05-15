Bayraktar, "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye’ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz." dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan bu örnek iş birliğiyle, bir anlamda hem kendi arz güvenliğimize hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Özellikle bugün imzalamış olduğumuz anlaşmayla beraber ilişkilerimiz doğal gaz alanında yeni bir boyuta geliyor. Bu anlaşmanın içerisinde birçok husus var. Bu anlaşmanın içerisinde 2030'a kadar Azerbaycan kaynaklarının, doğal gazının, Hazar kaynaklarındaki doğal gazın, Türkiye'ye ilave gaz hacimlerinin ulaşmasını, bir kısım doğal gazın ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz. Bununla beraber yeni bir husus, önemli bir husus, Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz."

Kaynak: TRT HABER