Bayraktar, "Bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan 8,8 milyon metreküplük gaz üretiyoruz. Türkiye'de 3,8 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geldik." dedi.

Karadeniz'de günlük üretimin bugün itibarıyla 8,8 milyon metreküpe çıktığını belirten Bayraktar, "Türkiye'de 3,8 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geldik. Üretilen gaz miktarı nisan sonunda 9,5 milyon metreküpleri bulacak. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası birinci fazı bitecek. Önümüzdeki yıl bu üretimi iki katına çıkarıyoruz. Türkiye yıllık 7,5 milyar metreküp doğal gaz üretecek. Cumhuriyet tarihi boyunca ürettiğimiz gazın neredeyse 50 katını üretmiş olacağız." ifadelerini kullandı.