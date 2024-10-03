Türkiye’de tüm gözler, açıklanacak eylül enflasyon verisine odaklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre 63,47 olarak gerçekleşti.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,09 artacağı, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 48,11'e ineceğini öngörüyordu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde97,87 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde-0,88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde14,21 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 48,23, AYLIK YÜZDE 3,22 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde48,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde64,74 olarak gerçekleşti.