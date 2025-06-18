Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İran-İsrail savaşına ilişkin konuşurken ülkemizin her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "İsrail’in, İran’a yönelik terör saldırılarını yakından takip ediyoruz. Bu saldırıların Türkiye’ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Milletimiz müsterih olsun. Hükümetleri; Türkiye’nin menfaatlerinin, huzurunun, dirliğinin, güvenliğinin sonuna kadar takipçisidir. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın güçlü dayanışması, bu fırtınalı sularda, 86 milyonun tamamının güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını belirten Erdoğan 'Kimse bizi test etmeye, sabrımızı zorlamaya kalkmasın' ifadelerini kullandı.

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletlerden bir devlet değildir. Kimse bizi başkalarıyla kıyaslamasın. Kimse bizi test etmeye, sınamaya, sabrımızı zorlamaya yeltenmesin.

Burada altını çizerek tekrar ifade ediyorum; bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Kimsenin toprağının üzerindeki ve altındaki hazinelerinde gözümüz yok. Bizim kimsenin egemenliğiyle herhangi bir sorunumuz yok. Bölgemizde huzur, barış, istikrar dışında hiçbir emelimiz, arzumuz yok. Biz Ortadoğu'nun tamamında sadece iş birliği, istikrar ve güvenlik istiyoruz. Kendimiz için, kendi vatandaşlarımız için ne istiyorsak inanç, kültür, köken ayrımı yapmadan bölgedeki herkes için aynı şeyi murat ediyoruz. Adil, onurlu ve sürdürülebilir bir barışın unutmayın, kaybedeni olmaz.

Şunu da vurgulamak isterim; biz barış için tüm samimiyetimizle çabalarız ama bize yönelik her saldırıda da tarihimizden, ecdadımızdan devraldığımız mirasla saldırgana hak ettiği cevabı veririz. Bu millet devletinin gücünü biliyor. Bu millet birlik olduğunda, tek yürek, tek bilek olduğunda neleri başarabileceğini gayet iyi biliyor. Bu millet aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bu ateş çemberinde Türkiye'yi nasıl sulh ve salah içinde tutacağını da biliyor. Kimsenin endişesi, tereddüdü olmasın. İsrail saldırganlığını durdurmak için mücadelemiz sürecek.