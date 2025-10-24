Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ev Sahibi Türkiye Dönemi Başlıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ili kapsayacak 500 bin sosyal konut projesi kapsamında evlerin aylık 6 bin 750 TL’den başlayan taksitlerle, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla satışa sunulacağını açıkladı. Erdoğan, konutların başlangıç fiyatının 1 milyon 800 bin TL olacağını belirtti.

Yeni Yaşam Alanları: 500 Mahalle Konağı ve Sosyal Tesisler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin yalnızca konut üretmekle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bu projeyle yeni yaşam alanları inşa ediyoruz. Her bölgede içinde gündüz bakım evleri, aile sağlığı merkezleri, spor alanları ve sosyal tesislerin yer aldığı 500 mahalle konağı kuracağız.” dedi.

İstanbul’da Devrim Niteliğinde Kiralık Konut Modeli

Projede öne çıkan en önemli yeniliklerden biri, İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut sistemi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdilik sadece İstanbul’da uygulayacağımız kiralama sistemiyle, vatandaşlarımız bölgedeki rayiç bedelin yarı fiyatına konut kiralayabilecek. Sözleşmeler 3 yılı kapsayacak, konutların bakım ve yönetimi devlet güvencesinde olacak.” açıklamasında bulundu.

81 İlde 500 Bin Yeni Konut

Erdoğan, “Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin sosyal konut yapacağız. Bu konutların 100 bini İstanbul’a, 30 bini Ankara’ya, 21 bini İzmir’e ayrıldı. Bursa, Gaziantep ve Konya’ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır’a 12 bin yeni yuva kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Gençler, Emekliler ve Şehit Yakınlarına Özel Kontenjan

Sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, projede farklı kesimlere özel kontenjanlar ayrıldığını söyledi. Buna göre konutların:

%20’si gençlere (18-30 yaş) ,

%20’si emeklilere ,

%5’i şehit yakınlarına, gazilere ve engelli vatandaşlara tahsis edilecek.

Erdoğan, “Her kesimin bu projede yer almasını istiyoruz. Amacımız, toplumun her kesimini ev sahibi yapmak.” dedi.

Yatay Mimari ile 1+1 ve 2+1 Konutlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşa edilecek evlerin 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşacağını belirterek, “Evlerimizin tamamı yatay mimariyle, çevreye duyarlı ve geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanacak.” dedi.

Projeye 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşların başvurabileceğini söyleyen Erdoğan, “Önceliğimiz evi olmayan vatandaşlarımız olacak. Tapuda eşi veya çocuklarının üzerine evi kayıtlı olanlar bu aşamada başvuru yapamayacak.” ifadelerini kullandı.

Başvurular 15 Kasım’da Başlıyor, İlk Teslim Mart 2027’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut başvurularının 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacağını, ilk teslimlerin ise Mart 2027’de yapılmasının planlandığını açıkladı.

Projeye başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Erdoğan, kura çekimlerinin ardından inşaatların hızla başlayacağını ifade etti.

“Ev Sahibi Türkiye” Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, “Türkiye’nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçiriyoruz. Hep birlikte ‘Ev Sahibi Türkiye’ diyeceğiz.” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Bu dev proje ile hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de şehirlerde yeni, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları inşa edilecek.