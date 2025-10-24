23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin’in görev süresinin sona ermesinin ardından, Üst Kurul üyeleri yeni başkanını belirlemek üzere toplandı.

Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığına Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi.

Mehmet Daniş kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş, uzun yıllar kamu yönetimi ve yasama alanında önemli görevlerde bulunmuş bir siyasetçidir.

Mehmet Daniş, 22., 23. ve 24. Dönemlerde AK Parti Çanakkale Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapmıştır. Milletvekilliği döneminde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı gibi önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

Yasama faaliyetleri süresince pek çok kanun teklifinin hazırlık aşamasında etkin rol oynayan Daniş, hukuk formasyonu ve idari tecrübesiyle dikkat çekmiştir.

Mehmet Daniş, 64. ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde tarımsal üretimin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın hızlandırılması ve gıda güvenliği politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Mehmet Daniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 27 Temmuz 2021 tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyeliğine seçilmiştir. Medya düzenlemeleri ve yayın politikalarının gözetiminde aktif olarak görev almaya devam etmektedir.

Siyasi ve idari kariyeri boyunca Türkiye’nin demokratik kurumlarında çeşitli kademelerde görev yapan Mehmet Daniş, hukuk, tarım politikaları ve medya alanlarında edindiği deneyimle kamu hizmetinde etkin bir rol üstlenmiştir.