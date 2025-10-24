Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa etti. Şimdi ise bu tecrübeyi tüm ülkeye yayıyor. 81 ili kapsayacak “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek. Proje, deprem bölgesindeki konut seferberliği deneyimini Türkiye geneline taşıyor.

İstanbul’da İlk Kez Kiralık Sosyal Konut Dönemi

Proje kapsamında İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra, 15 bin kiralık sosyal konut da üretilecek. Bu evler piyasa rayicinin altında kiraya verilecek ve 3 yıl süreyle kiralanabilecek. Yönetim, bakım ve denetim süreçleri devlet güvencesinde yürütülecek.

Kimler Başvurabilir?

Projeye başvurmak isteyenlerin:

18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Üzerine kayıtlı konut bulunmaması şartı aranıyor.

Aylık hane halkı geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL , diğer iller için 127 bin TL olacak.

Şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri gelir şartından muaf tutulacak.

Başvuru sahipleri, adres kayıt sistemine göre son 1 yıldır aynı ilde ikamet ediyor olmalı. Emekliler ve deprem bölgesindeki iller için nüfus kaydı veya ikamet yeterli sayılacak.

İllere Göre Konut Dağılımı

İstanbul: 100.000

Ankara: 30.780

İzmir: 21.520

Gaziantep: 13.940

Konya: 13.670

Şanlıurfa: 13.190

Bursa: 13.000

Diyarbakır: 12.170

Başvuru ve Kura Takvimi

Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında Halkbank ve Emlak Katılım Bankası aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapılacak.

Kuralar 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 arasında çekilecek, konut teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

Ödeme Planı

İstanbul dışı 1+1 (55 m²): 1.800.000 TL – %10 peşinat (180.000 TL) – 240 ay vade – aylık 6.750 TL

İstanbul dışı 2+1 (65 m²): 2.200.000 TL – aylık 8.250 TL Antalya'da 53 kilo 250 gram skunk ele geçirildi İçeriği Görüntüle

İstanbul dışı 2+1 (80 m²): 2.650.000 TL – aylık 9.938 TL

İstanbul 1+1 (55 m²): 1.950.000 TL – aylık 7.313 TL

İstanbul 2+1 (65 m²): 2.450.000 TL – aylık 9.188 TL

İstanbul 2+1 (80 m²): 2.950.000 TL – aylık 11.063 TL

500 Cami, 500 Mahalle Konağı, 500 Anaokulu

Konutların yanı sıra TOKİ, 500 mahalle konağı, 500 cami, 500 aile sağlığı merkezi, 500 gündüz bakımevi, 500 spor salonu ve 500 el sanatları üretim merkezi de inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye evi, yaşlı etkinlik alanı ve kafeterya bulunacak.

TOKİ bugüne kadar 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkânı sundu.

“50 Bin Sosyal Konut”, “100 Bin Sosyal Konut” ve “İlk Evim, İlk İş Yerim” kampanyalarının ardından, 500 bin konutluk yeni proje ile Türkiye genelinde sosyal konut hamlesi büyüyor.