Tekerek yolu üzerindeki Kahramanmaraş PTT Başmüdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte, 185. müşteri olan Sefa Gökkaplan hediyesini alarak tarihi güne tanıklık etti.

Etkinlikte, PTT Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen özel hediyeler 185. müşteri Sefa Gökkaplan’a PTT Kahramanmaraş Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu tarafından takdim edildi.

Gökkaplan, “Böylesine anlamlı bir günde 185. müşteri olmak benim için güzel bir sürpriz oldu, çok mutlu oldum.” diyerek duygularını paylaştı.

Programda konuşan PTT Kahramanmaraş Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu, PTT’nin 23 Ekim 1840 tarihinde kurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“PTT, Osmanlı döneminde Posta Nezareti olarak kurulmuş, o günden bugüne ülkemizin haberleşme ve iletişim tarihinde çok önemli roller üstlenmiştir. Bugün ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak; posta, kargo, lojistik, e-ticaret ve bankacılık gibi birçok alanda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında, en ücra köşelerine kadar halkımıza ulaşarak hizmet veriyoruz.”

Oğuzhanoğlu, PTT’nin sadece barış dönemlerinde değil, Kurtuluş Savaşı yıllarından Cumhuriyet’in ilanına, afetlerden pandemi sürecine kadar birçok zorlu dönemde kesintisiz hizmet verdiğini vurguladı:

“6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sürecinde de personelimiz büyük bir fedakârlıkla çalışarak iletişimin kesilmemesi için gayret gösterdi. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum ve kuruluşumuzun 185. yıl dönümünü gururla kutluyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından PTT’nin 185. kuruluş yılına özel hazırlanan pasta kesildi.

Personel ve katılımcılar, PTT’nin köklü geçmişi ve geleceğe yönelik vizyonu üzerine sohbet etti.

Etkinlik sonunda yapılan açıklamada, PTT’nin teknolojik dönüşüm sürecine hızla ayak uydurarak hizmet alanlarını genişlettiği, “Güven, hız ve kalite” ilkesiyle Türkiye’nin her köşesinde vatandaşlara hizmet etmeye devam ettiği vurgulandı.