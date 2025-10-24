Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15–21 Ekim 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürüttükleri operasyonlarda suç ve suçlulara göz açtırmadı. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 269 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 22’si tutuklandı.

Türkoğlu ilçesinde “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

TEM Şube ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY’ye yardım suçundan aranan S.A. Türkoğlu’nda yakalanarak tutuklandı. Afşin’de DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 7 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 99 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 2.000 paket kaçak sigara, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca Türkoğlu Kılılı Mahallesi’nde bir araçta 1.755 paket kaçak sigara bulundu.