Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında müteahhit Ahmet Kara’ya verilen 17 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık 2024’te Kara’yı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 17 yıl 6 ay hapse çarptırarak tutuklanmasına hükmetmişti. Kararın ardından sanık avukatı istinafa başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren 16. Ceza Dairesi, Ahmet Kara hakkında verilen ikinci tutuklama kararında isabetsizlik bulunmadığını belirterek istinaf başvurusunu reddetti.

Daire, ceza miktarı, önceki tutukluluk süresi ve dosya kapsamına göre adli kontrolün yetersiz kalacağına hükmetti. Tahliye talepleri reddedilirken, dosyanın temyiz için Yargıtay 12. Ceza Dairesine gönderileceği bildirildi.