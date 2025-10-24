Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı.

Toplantıda, şampiyonanın hazırlıkları, organizasyonun kapsamı ve Kahramanmaraş’ın geleneksel güreş sporundaki önemi ele alındı. Yetkililer, Karakucak güreşinin Türk kültürünün önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, organizasyonun hem spor hem de tanıtım açısından kente büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kahramanmaraş’ta düzenlenecek bu dev organizasyon, yalnızca bir müsabaka değil; Türk güreş kültürünün dünyaya tanıtıldığı bir vitrin olacak. Geleneksel güreşin olimpiyat hedefi yolunda önemli bir basamak olarak değerlendirilen bu şampiyona, hem ülkemiz hem de Kahramanmaraş için tarihi bir anlam taşıyor.