Kahramanmaraş Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen ziyarete; TGGF Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Şems Sezal ve TGGF Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Boyalı da katıldı.

Heyet, milli sporcularla bir araya gelerek antrenmanlarını izledi, şampiyona öncesi moral desteği verdi. Ziyarette ayrıca geleneksel güreşlerin geleceği, Türk güreş kültürünün dünyaya tanıtılması ve olimpiyat hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, federasyonun 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle kurulduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ata sporumuz güreşe, pehlivanlara ve geleneksel sporlara olan sevgisi çok büyük. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun kuruluşu da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle gerçekleşmiştir. Kendisi, yağlı güreş liginde şampiyonlarımızı kabul ederken geleneksel güreşlere olan ilgisini bir kez daha ifade etmiş, Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası’nın müjdesini o buluşmada vermişti.”

Hopur, Kahramanmaraş’ta yapılacak organizasyonun yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için anlam taşıdığını belirterek, “Bu şampiyona, geleneksel güreşlerimizin dünyaya açılan kapısı olacak. Bizim amacımız, kültürümüzü ve sporumuzu bir arada yaşatarak genç nesillere aktarmak” dedi.

Geleneksel sporların kültürel mirasın en güçlü unsurlarından biri olduğuna vurgu yapan Hopur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ülke kültürünü, geleneğini kaybederse devamlılığını sağlayamaz. Güreş bizim kimliğimizdir, tarihimizdir. Yağlı güreş, karakucak, aba gibi dallar sadece spor değil, aynı zamanda kültürel birer değerdir. Bugün Etnospor çatısı altında 54 ülke, geleneksel sporlarını yaşatmak için bir araya geliyor. Bizim de amacımız bu büyük mirası dünyaya taşımak.”

Hopur, Türk güreşinin dünya genelinde yoğun ilgi gördüğünü de ifade ederek, “Bugün Rusya’dan Amerika’ya kadar milyonlarca kişi güreşlerimizi takip ediyor. Geleneğiyle oynanmamış, saf tekniklerle yapılan Karakucak güreşi, serbest güreşle benzerliği ve görselliği sayesinde yabancı ülkelerin de dikkatini çekiyor” dedi.

Hopur, Karakucak Güreşi Dünya Şampiyonası’na 18 ülkenin başvurduğunu belirterek, “Hiçbir ülkeyi davet etmeden, sadece sosyal medya paylaşımlarımız sayesinde 18 ülke katılım için müracaat etti. Bu da Karakucak güreşine olan ilgiyi açıkça gösteriyor. Hedefimiz, geleneksel güreşlerimizi olimpiyat oyunlarında temsil edebilmek. Buna yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen kurum ve yöneticilere teşekkür eden Hopur, özellikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in büyük destek sağladığını belirtti:

“Sayın Görgel’e maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş, geleneksel güreşlerin beşiği konumundadır. Bu şampiyonanın burada yapılması son derece anlamlı. İnşallah burada İstiklal Marşı’mızı okutacak, bayrağımızı dalgalandıracak ve tarih yazacağız.”

Ziyarette konuşan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmanın büyük bir onur olduğunu ifade etti:

“Kahramanmaraş’ta ilk kez bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, federasyonumuzun ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle çok güçlü bir organizasyona hazırlanıyoruz. Milli takımımıza güveniyoruz; bu topraklarda tarih yazacaklarına inanıyoruz.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Şems Sezal ise organizasyonun önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Karakucak Dünya Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta düzenleniyor. Tüm hazırlıkları titizlikle tamamladık. Pazar günü inşallah Kahramanmaraş’ta bir tarih yazılacak” dedi.