Büyükşehir’den 2025’te Çiftçiye 100 Milyonluk Destek, Üretime Güç
Büyükşehir’den 2025’te Çiftçiye 100 Milyonluk Destek, Üretime Güç
İçeriği Görüntüle

Kahramanmaraş’ta oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyen temsilcimiz, etkili oyunu ve disiplinli savunmasıyla rakibine fırsat tanımadı.

Ekran Görüntüsü 2026 01 20 170915

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Onikişubat Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Ekran Görüntüsü 2026 01 20 171006

Tribünleri dolduran taraftarların yoğun desteğiyle sahaya çıkan Onikişubat Belediyespor, sahadan üç puanla ayrılarak hem moral depoladı hem de üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti.

Ekran Görüntüsü 2026 01 20 171454

Onikişubat Belediyespor, önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına ara vermeden devam edecek.