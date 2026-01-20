Kahramanmaraş’ta oynanan karşılaşmada baştan sona üstün bir performans sergileyen temsilcimiz, etkili oyunu ve disiplinli savunmasıyla rakibine fırsat tanımadı.

Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Onikişubat Belediyespor, aldığı bu galibiyetle ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Tribünleri dolduran taraftarların yoğun desteğiyle sahaya çıkan Onikişubat Belediyespor, sahadan üç puanla ayrılarak hem moral depoladı hem de üst sıralar için önemli bir avantaj elde etti.

Onikişubat Belediyespor, önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına ara vermeden devam edecek.