Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek olan “Gelecek İçin Benim de Bir Fikrim Var” programı ile çocuklar ve gençler bilim, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında teşvik edilecek.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak planlanan bilim, çevre ve sürdürülebilirlik temalı eğitim ve yarışma sürecinin açılış programı 4 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Açılış programında; eğitim ve yarışma sürecinin kapsamı, hedefleri ve uygulama takvimi paylaşılacak.

Program kapsamında ayrıca; yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, akademi ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla sürdürülebilirlik, gençlerin fikirlerinin desteklenmesi ve yenilikçi düşüncenin yaygınlaştırılması konularında değerlendirmelerde bulunulacak.

Hayata geçirilecek projeyle; öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, çevresel farkındalıklarının artırılması ve sürdürülebilirlik alanında özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi hedefleniyor. Çocukların ve gençlerin erken yaşta problem çözme, araştırma ve proje geliştirme becerileri kazanması amaçlanıyor.

“Gelecek İçin Benim de Bir Fikrim Var” programı; gençlerin ve çocukların dijital becerilerinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik farkındalığının artırılması ve yerel sorunlara yenilikçi çözümler üretme kapasitelerinin desteklenmesini hedefleyen üç aşamalı bir eğitim ve yaygınlaştırma süreci olarak planlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülecek bu programla, geleceğin bilinçli, üretken ve çevreye duyarlı bireylerinin yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyor.