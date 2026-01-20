Bağışçıların destekleriyle toplanan yardım malzemeleri, Mersin’de bulunan lojistik depoya gönderilerek Gazze’ye ulaştırılacak.

Yardım organizasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, 2023 yılından bu yana Gazze’ye düzenli olarak nakdi yardımların ulaştırıldığı belirtilirken, bugün itibarıyla Kahramanmaraş İHH olarak ilk ayni yardım tırının gönderildiği ifade edildi.

Gönderilen yardım tırında yaklaşık 5 ton gıda, 25 palet battaniye, yatak, yorgan ve yastık ile birlikte 14 adet büyük sahra çadırı yer aldı. Yetkililer, bu yardımların Gazze’deki mağdur vatandaşların barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.