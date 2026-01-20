Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Bulvarı’nda gerçekleştirilecek alt ve üstyapı imalatları nedeniyle bulvarda kısmi yol kapama yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Valilik binasından Şelale Park kısmına gidiş şeridi 4 Şubat 2026 tarihine kadar tek yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Yapılan açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki uyarı levhaları ve işaretlere dikkatle uymalarının akışın düzenli şekilde devam etmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Öte yandan, çalışmaların yapılacağı güzergâhı kullanacak sürücülere, yoğunluk yaşanmaması için mümkün olduğunca alternatif yolları tercih etmeleri tavsiye edildi.