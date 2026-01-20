Toplantının ana gündem maddesini, 2025 yılı yatırımlarının gerçekleşme durumu ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren projeler oluşturdu. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yapılan sunumlarda, projelerin mevcut aşamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı.

Vali Mükerrem Ünlüer, toplantıda yaptığı değerlendirmede Kahramanmaraş genelinde yürütülen 644 projenin toplam yatırım bedelinin 168 milyar 720 milyon TL olduğunu açıkladı. Ünlüer, 2025 yılı sonu itibarıyla kamu yatırımları kapsamında 24 milyar 670 milyon TL harcama yapıldığını, ayrılan ödeneğin ise yüzde 73’ünün kullanıldığını belirtti.

Yatırımların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çeken Vali Ünlüer, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık ve sosyal projelerde koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, yatırımcı kurum temsilcilerinin görüş ve taleplerinin alınmasının ardından, önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesiyle sona erdi. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın, Kahramanmaraş’taki kamu yatırımlarının daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.