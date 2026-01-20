Geniş ürün yelpazesi, güçlü marka portföyü ve müşteri memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışıyla öne çıkan Çırağın AVM, ev kurma sürecindeki çiftlerin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılamayı hedefliyor. Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar birçok kategoride sektörün önde gelen markalarını bünyesinde barındıran AVM, alışverişi kolay ve avantajlı hale getiriyor.

Alışveriş Yapana Ücretsiz Düğün Ayrıcalığı

Çırağın AVM yönetimi tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında, belirlenen şartlar doğrultusunda alışveriş yapan çiftlere Çırağın Sarayı Düğün Salonu’nda ücretsiz düğün imkânı sunuluyor. Bu ayrıcalık, evlilik hazırlığı sürecinde çiftlerin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan düğün organizasyonunu önemli ölçüde hafifletiyor.

Yeni Hayata Güçlü Bir Başlangıç

Evlenmeyi planlayan çiftlerin tüm ihtiyaçlarını tek merkezden karşılayabilmesini amaçlayan Çırağın AVM, sunduğu bu kampanya ile sadece alışveriş noktası olmanın ötesine geçerek, yeni bir hayata adım atan çiftlerin yanında olmayı sürdürüyor.

Yoğun talep görmesi beklenen uygulamanın Kahramanmaraş’ta evlilik hazırlığı yapan çiftler için önemli bir fırsat sunduğu ifade ediliyor. Çırağın AVM, bu özel kampanyayla hem kent ekonomisine katkı sağlamayı hem de aile kurma yolundaki genç çiftlere destek olmayı amaçlıyor.