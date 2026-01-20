Edinilen bilgilere göre, Erkenez Mahallesi’nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.