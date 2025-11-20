Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu"nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Aile yapısının korunmasına yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan, “Cinsiyetsizleştirme dayatmalarına ve LGBT gibi sapkın akımlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. En küçük bir tavize, ihmale, rehavete mahal vermiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Küresel kapitalizmin ve kültürel emperyalizmin aile kurumunu tehdit ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte aileyi güçlendirmeye büyük önem verdiğini vurguladı. TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızının 1,48’e düşmesinin ciddi bir risk oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tabloyu “Şu anda bir felaketi yaşıyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Doğurganlık hızındaki düşüşün Türkiye’nin geleceği için alarm niteliğinde olduğunu belirten Erdoğan, “Bu ülkenin istikbalini düşünen kimse buna kayıtsız kalamaz.” dedi.

Erdoğan ayrıca, aile içi desteğin önemine değinerek babalara çağrı yaptı:

“Evlat sahibi babalarımız eşlerine daha fazla yardımcı olmalı, çocuklarıyla daha nitelikli zaman geçirmeli.”

Gençlere yönelik teşviklerin artırılacağını da duyuran Cumhurbaşkanı, yılbaşından itibaren evlenecek gençlere daha yüksek tutarda destek verileceğini, doğum yardımlarının da güçlendirildiğini söyledi.

Bu açıklamalar, aile politikaları ve demografik yapı konusunda atılacak yeni adımların habercisi olarak değerlendiriliyor.