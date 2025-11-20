2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off tablosu netleşirken, A Milli Futbol Takımı gösterdiği başarılı performansla 1. Torbada yer aldı. E Grubu’ndaki 5. maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek play-off’u garantileyen Milliler, rakiplerini 4. Torba’dan bekleyecek.

Karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte play-off aşamasına yükselecek 16 takım da belli oldu. Avrupa Elemeleri’nden 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 ekip, 2026 Dünya Kupası vizesi için mücadele edecek.

Play-Off Sistemi: Torbalar ve Eşleşme Düzeni

1. Torba takımları, 4. Torba takımlarıyla; 2. Torba takımları da 3. Torba takımlarıyla karşılaşacak.

Toplam 16 takım şu şekilde torbalara ayrıldı:

A Milli Takım'ın Rakibi

A Milli Takım'ın Play-Off turundaki rakibi Romanya oldu. A Millî Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off finaline yükselmesi halinde final turunda Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

2026 Dünya Kupası Play-Off Maç Takvimi

Final: 31 Mart 2026

Tüm karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde 1. ve 2. torbadaki takımlar saha avantajına sahip olacak. Final maçlarının ev sahibi ise kura ile belirlenecek. Finali kazanan takımlar, 2026 Dünya Kupası bileti kazanacak.