2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri tamamlanırken, gruplarını lider bitiren Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen ekipler ise play-off etabında mücadele edecek.

Play-Off’ta 16 Takım Mücadele Edecek

Elemelerde ikinci olan Türkiye, Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya'nın yanı sıra Uluslar Ligi kontenjanıyla gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya play-off’a katılmaya hak kazandı.

Bu 16 takım, 2026 Dünya Kupası bileti için tek maç eleme sistemiyle karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Play-Off’a 1. Torbadan Girecek

Kura çekimine 1. torbadan katılacak olan Türkiye, yarı final maçını sahasında oynayacak.

A Millî Takım’ın muhtemel rakipleri şunlar:

İsveç

Romanya

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda

Maç Takvimi Belli Oldu

Yarı final: 26 Mart 2025

Final: 31 Mart 2025

Final maçlarının ev sahibi kura ile belirlenecek ve yarı final ile finali kazanan ekipler, 2026 Dünya Kupası’na katılacak dört Avrupa takımından biri olacak.

Play-Off Kura Çekimi Canlı İzle

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimi 20 Kasım Perşembe TSİ ile 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi FIFA.com, FIFA+ web sitesi ve uygulaması, Exxen platformu ve Exxenspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Play-Off Kura Çekimi Canlı İzlemek İçin Tıklayın