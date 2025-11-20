Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilirken, yüzlerce aranan şahıs da adalete teslim edildi.

İl genelinde gerçekleştirilen aramalarda: Afşin’de 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, Göksun’da 1 ruhsatsız tabanca, Elbistan’da 1 ruhsatsız av tüfeği, Onikişubat’ta 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

255 Şahıs Yakalandı, 14’ü Tutuklandı

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 255 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalananlar arasında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari de yer aldı.

Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıslar Yakalandı

Türkoğlu ilçesinde yapılan çalışmalarda:

“Nitelikli Hırsızlık” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (33) yakalandı ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.G. (40) de yakalandı ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

FETÖ Operasyonunda Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G., 13 Kasım’da Türkoğlu ilçesinde gözaltına alındı. Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için yürütülen operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.