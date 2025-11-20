Elmanın ana yurdu Göksun’da bulunan ve 6 Şubat depremlerinde hasar gören Soğuk Hava Deposu’nda yürütülen kapsamlı onarım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Bölge ekonomisine katkı sunacak ve 3 bin ton ürün kapasitesiyle üreticilerin en kritik ihtiyaçlarından birini karşılayacak tesis, yeniden hizmete alınmadan önce son sistem denemeleri gerçekleştiriliyor. 11 Milyon TL’lik yatırımla gerçekleştirilen çalışmaların ardından tesis yeni sezonunda üreticilere kapılarını açacak.

Tesis Kapsamlı Bir Yenileme Sürecinden Geçti

Deprem sonrası kapsamlı bir yenileme sürecinden geçen Soğuk Hava Deposu; güçlendirilmiş yapısıyla, modern donanımıyla ve güncellenen teknik altyapısıyla dikkat çekiyor.

Tesis içinde paketleme alanı, atmosfer kontrollü depolama odaları, şoklama ve soğuk odalar, idari bina ve personel birimleri bulunuyor. Bu sayede üreticiler, elma başta olmak üzere tüm ürünlerini daha uzun süre değerinde ve kayıpsız şekilde muhafaza edebilecek, pazarlama süreçlerinde ise çok daha avantajlı konuma gelecek.

“Tesisimiz Göksunlu Üreticilerimize Hayırlı Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “3 bin tonluk ürün kapasitesiyle çiftçilerimizin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacak bu tesisin yeniden devreye alınması, hem ürün kayıplarının en aza indirilmesini hem de üreticilerimizin gelirlerinin artmasını sağlayacak. 11 Milyon TL’lik kapsamlı bir yatırımla yenilediğimiz depomuzda, son sistem testlerinin ardından önümüzdeki sezonunda üreticilerimize hizmet edecek. Tesisimizin Göksunlu üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.