Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na gösterilen yoğun ilgiyi vurguladı. Geçen dönem 100 bin öğrencinin faydalandığını hatırlatan Erdoğan, bu dönem için de 100 bin olarak ilan edilen kontenjanın 150 bine çıkarıldığını duyurdu. Ayrıca 2028 yılı sonuna kadar toplam 1 milyon öğrencinin programa dahil edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda iş gücü piyasasına aktif katılımın artması amacıyla hayata geçirilen “İŞKUR Gençlik Programı” genç istihdamının artırılmasının yanı sıra mesleki bilgi ve tecrübe kazandıracak kurs ve programlarla da öğrencileri destekliyor.

Tek platform üzerinden İŞKUR Gençlik Programlarına başvurunuzu gerçekleştirebilir; eğitim aldığınız üniversite kampüslerinde, program kapsamında kendinizi geliştirebileceğiniz çalışmalarda yer alarak hem deneyim kazanabilir hem de gelir elde edebilirsiniz.

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru süreci, yeni eğitim öğretim döneminde İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulacak.

İŞKUR Gençlik Programının, üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte Ekim ayında başlayacağı öngörülüyor.

Detaylı bilgi için https://genclik.iskur.gov.tr/ ziyaret edebilirsiniz.