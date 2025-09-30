Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik oranı 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine çıktı.

İşsiz nüfus 3 milyonu aştı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 168 bin artışla 3 milyon 44 bin kişi olarak belirlendi.

Kadınlarda işsizlik oranı daha yüksek

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Gençlerde işsizlik yüzde 16

Söz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan yükselişle yüzde 16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

2023-2025 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: