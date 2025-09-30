Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 36 takımlı yeni formatla başlayan Galatasaray, ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanında sahadan 5-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önündeki bu kritik maçta puan ya da puanlar alarak moral bulmayı hedefliyor.

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool, bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çekerken, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında sahasında Atletico Madrid’i 3-2 yenerek güçlü bir başlangıç yaptı.

Jürgen Klopp’un öğrencileri, İstanbul’dan da üç puanla dönmek istiyor.

Galatasaray’da sakatlıktan dönen yıldız golcü Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk maçına sarı-kırmızılı formayla çıkacak. Nijeryalı forvetin bu akşam ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Lucas Torreira ise Alanyaspor maçının devre arasında baygınlık geçirmesiyle gündeme gelmişti. Uruguaylı orta saha oyuncusunun Liverpool karşısında forma giyebileceği açıklandı.

Galatasaray cephesinde sakatlık ya da ceza durumu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu Liverpool karşılaşmasına tam kadro çıkacak.