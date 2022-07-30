Güvenlik güçlerimizin terör örgütleri ile mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda kökü kurumak üzere olan PKK'nın yurt içindeki teröristlerine yönelik Eren Operasyonları'na bir yenisi daha eklendi.

Eren Abluka-27

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak ve Siirt illerinde Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı.

1377 personel görev alıyor

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak ve Siirt İl Jandarma Komutanlıkları'na bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timi, Şırnak ile Siirt İl Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Polis Özel Harekat Timleri'nden oluşan 1377 personel görev aldı.

Çok sayıda mühimmat ve malzeme imha edildi

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Bestler Dereler bölgesi ile Siirt ili Herekol bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 8 mağara, 18 sığınak ve barınakta; 7 jeneratör, anti personel roketatar mühimmatı, 51,5 metre elektrik kablosu, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekli büyük tüp, basma düzenekli EYP, 4 mevzi, 4 büyük tüp ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek, imha edildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.