Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle kulübeye geçen Ersin Destanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme var.

Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü bir performans sergileyen Ersin'e gelen teklifler değerlendirecek.

3 milyon euro bekleniyor

Geçtiğimiz sezon 9 milyon euro gibi bedellere rağmen satılmayan Ersin için siyah-beyazlılar, 3 milyon euroluk bir bonservis bekliyor.

Genç oyuncuya Fransa'dan teklifler var. 22 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitiyor.