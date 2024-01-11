Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Etkisini sürdüren kar yağışı altındaki Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi yerleri dronla görüntülendi.
Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde yağan her tarafı beyaza bürüdü.
Bazı vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Ardahan'da da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Etraf beyaza bürünürken park halindeki araçların üstü karla kaplandı.Kaynak: TRT HABER