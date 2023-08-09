Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 60 bin konut yıkılarak yapıldı, son 4,5 ayda ise yaklaşık 4 bin konut teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakanken kentsel dönüşüm seferberliğinin 5 Ekim 2012'de başlatıldığı ilçede dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AA muhabirine kentsel dönüşüm ile alakalı açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakandı. Türkiye'nin ilk en büyük kentsel dönüşüm kazmasını burada vurdular. Şu anda o ilk kentsel dönüşüm kazmasının vurulduğu yerde 2 bin 400 ailemiz oturuyor. O yerinde dönüşümdü.

Yani yerinde yıkıldı ve yapıldı. Kentsel dönüşüm kapsamında bugüne kadar yaklaşık 60 bin konut yıkıldı ve yapıldı. Şu anda hızlı bir şekilde dönüşümümüz devam ediyor. Sadece son 3 ay içerisinde yıktığımız konut sayısı 1500 iken yaklaşık 4,5 aydır teslim ettiğimiz konut sayısı da 4 bin civarında." diye konuştu.

