Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Fethiye açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İçeriği Görüntüle

Şehitler Mahallesi 2603. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekran Görüntüsü 2026 01 10 132117
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Patlamanın etkisiyle bina önünde park halinde bulunan 3 araç ve başka bir bina da zarar gördü.

Ekran Görüntüsü 2026 01 10 132129
Olay nedeniyle hasar oluşan dairedeki patlamanın nedeni araştırılıyor.
Öte yandan, dairede yaşayanların patlamanın ardından olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü