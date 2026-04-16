Binevler Taziye Evi'nde taziyeleri kabul eden Ramazan Kara, AA muhabirine, eşinin hayatını öğrencilerine adamış bir eğitimci olduğunu söyledi.

Öğrencilerine Siper Olan Fedakar Öğretmen Ayla Kara Dualarla Uğurlandı
İçeriği Görüntüle

Yaşadığı acıyı tarif ederken zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Kara, "Örnek bir öğretmendi, öğrencilerini çok severdi. Emekliliği geldiği halde emekli olmamıştı. Bize 'ben okulu çok seviyorum' diyordu." ifadesini kullandı.

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA