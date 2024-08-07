Çanakkale Lapseki'de yaşayan Fırat Yıldızhan 16 Şubat tarihinde, konuşmak için boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın evine giderek genç kadını otomobiliyle aldı.

Uzun süre haber alınamayan genç kadının ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Saliha Gizem Yıldızhan'ı en son gören kişi olan eşi Fırat Yıldızhan'ı yakalayıp, gözaltına aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yıldızhan, ifadesinde cinayeti itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi.

Bölgede inceleme yapan ve 18 Şubat'ta Saliha Gizem'in cansız bedenine ulaşan polis, Fırat Yıldızhan'ın yanı sıra kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da gözaltına aldı.

CİNAYETE YARDIM EDEN KARDEŞ DE TUTUKLANDI

Yıldızhan’ın cenazesi otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından Fırat Yıldızhan hakkında 'Tasarlayarak eşe karşı öldürme', Yağız Yıldızhan hakkında ise 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın ilk duruşması, Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ile Yağız Yıldızhan ve öldürülen Saliha Gizem Yıldızhan yakınları katıldı.

Fırat Yıldızhan, duruşmadaki savunmasında, "Saliha ile aramız hep açıktı, sürekli tartışıyorduk. Bunun sonucunda ayrı yaşamaya başladık. Ayrı olmamıza rağmen kavgalar devam ediyordu. Kardeşimle birlikte evinin önüne gittik. Saliha evden inerek, arabaya bindi, yanıma oturdu. Gergin bir şekilde tartışmaya başladık. Sinirlendikten sonra birbirimize hakaret etmeye başladık.

ÖLÜMÜNDEN SONRA TECAVÜZE UĞRADI

Duruşma çıkışında açıklama yapan, öldürülen Saliha Gizem Yıldızhan'ın ailesinin avukatı Ahmet Erzi, "Saliha Gizem, boşanmak üzere olduğu Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan tarafından öldürülmüştü.

İlk duruşması bugün yapıldı. Yapılan duruşmada, maktulün ölümünden sonra tecavüze uğradığına dair adli tıp raporu da dosya arasında yer aldı.

Fırat Yıldızhan ve Yağız Yıldızhan'ın ilk eylemi bu değil, aynı zamanda bir önceki eşlerine de bu şekilde tehdit ve hakaretlerde bulunuyorlar. Son kurban maalesef Saliha Gizem oldu. Yanlarında getirdikleri balya ipiyle boğazından dolayarak iştirak halinde Yağız'la bu eylemi gerçekleştirdiler.

"NAMUS CİNAYETİNE BÜRÜNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

Alınan savunmaları yine her zaman kadın cinayetleri dosyasından gördüğümüz üzere bir namus cinayetine büründürmeye çalışma şeklinde bir gerekçe uydurmaya çalıştılar. Lakin bunu da yapamadılar.

Hiçbir şekilde öne sürecekleri bir, namusa yönelik hiçbir eylemleri sergileyemediler. Duruşma bir ay sonrasına ertelendi. 5 Eylül'de ikinci duruşması olacak. Her ne kadar eşini iple boğan Fırat Yıldızhan adli dengesinin yerinde olmadığına yönelik savunma yapsa da duruşma salonunda sorulan sorulara makul cevaplar vermesinden dolayı bu savunması da gerçek dışı olarak kayıtlara geçti.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Duruşma yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşmada her iki sanığın da ortak bir iradeyle maktulü öldürdükleri, öldürdükten sonra cesedi ilçe ilçe gezdirip, gömmek için yer aradıkları ortaya çıktı.

Süreci yakından takip edeceğiz. En ağır cezayı almaları için mücadelemizi vereceğiz. Aileye de başsağlığı diliyorum." dedi.