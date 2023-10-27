Korkunç olay, 26 Ekim Perşembe günü Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Y.E.'nin (53), karısı Seda E.'ye (35) “aracı alıp şehir dışına gideceğim” demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı.

"ARABASIZ GİT" DEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Seda E.'nin eşine “arabasız git” demesi üzerine tartışma büyüdü. Y.E., 4 çocuğunun gözü önünde eşi Seda E.'yi tabancayla vurdu. Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Komşuları, silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Y.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.