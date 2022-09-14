Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde markete giden Yahya Yılmaz (52), burada eşi Gönül Yılmaz ile tartıştı.

Önce eşini vurdu, sonra kendine sıktı

Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde ona ateş etti, ardından silahı çenesine dayayıp sıktı.

Yaralı Yahya Yılmaz, marketten emekleyerek çıkmaya çalıştı.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Gönül Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tedavisinin ardından tutuklandı

Gönül Yılmaz'ın cenazesi Akseki ilçesinde toprağa verildi.

Yahya Yılmaz ise hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

8 Ekim 2021'de yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi isteniyor

Davanın bugün görülen duruşmasına Yahya Yılmaz tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken, oğlu ve kızı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcılık mütalaasında, Yahya Yılmaz'ın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan nitelikli halden ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konuşmadı, savunmasını yazılı verdi

Yahya Yılmaz duruşmada yazılı olarak ifade verdi.

Eşi Gönül Yılmaz'ı vurduktan sonra av tüfeğini çenesine dayayarak intihar girişiminde bulunduğu için konuşma yetisine sahip olmadığını belirten Yılmaz, bir sonraki celseye kadar konuşma yetisini kazanacağını bildirerek, duruşmanın ertelenmesini talep etti.