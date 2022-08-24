Şırnak’ın İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'ndeki bir evde, dehşete düşüren bir olay yaşandı…

Hasan Karaaslan (40), gece saat 01.30 sıralarında eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

Polise kendi gitti

Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi.

Katil zanlısı gözaltına alınırken, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, uyudukları sırada katledilen 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Soruşturma başlatıldı

Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Feci olayla ilgili soruşturma sürüyor.