Kadın cinayetine bir yenisi daha eklendi.

Olay, dün akşam Karabük'te yaşandı.

Boşanma aşamasındaki eşi Özlem Küçükyılmaz ile kayınvalidesi Nazife Çetinkök'ü tüfekle öldüren Hasan Küçükyılmaz'ın, cinayet sonrası sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

"Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın"

Küçükyılmaz'ın WhatsApp durumunda yaptığı paylaşımda, kendisinin 5 Eylül tarihinde hayatta olmayacağını ifade ettiği görüldü.

Zanlı, ses kaydı paylaşımında da eşi için "Ölmesi gerekiyordu, öldü. Namus çok güzel bir şey, sahip çıkacaksın. İşte böyle asfaltta cenazen kalır. Biraz sonra da ben kendimi öldüreceğim. Ahirette hesap soracağım sana. 10 parmağım yakanda olacak. Şimdi yaptığın şerefsizliklerin bedelini ödedin. Annen de ödedi. Sana benimle oynama oyuncak olursun dedim.” ifadelerine yer verdi.

Olayın geçmişi

Küçükyılmaz'ın öldürmekle tehdit ettiği Özlem Küçükyılmaz polise şikayette bulunarak, cep telefonuna KADES uygulamasını indirdi.

Polisin “Elektronik kelepçe takalım, size yaklaşmasın” diye uyardığı genç kadın, iddiaya göre bu teklifi kabul etmedi.

Maktul kadın ve annesi Nazife Çetinkök, akşam birlikte evlerine giderken kendilerini adım adım takip eden katil zanlısı koca tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay sonrası kamyona binerek kaçan saldırgan, Sanayi Sitesi yakınlarında kamyonunu bırakarak ortadan kayboldu.

Anne ve kızının cansız bedeni morga kaldırıldı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı.

Anne ve kızının cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek bilgi aldı.

İlk eşini de öldürdü

H.K.'nin, yaklaşık 16 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi.

7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının, bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi.