Görüntüler Edirne’den…

Zafer S., boşanma aşamasındaki eşi Sibel S. ile konuşmak için çalıştığı Nişancıpaşa Mahallesi Köprüce Bayırı Sokak'taki iş yerine gitti.

Burada tartışan çifti, çevredekiler ayırdı.

Sopayla öldüresiye dayak yedi

Zafer S., eşi Sibel S.'yi zorla taksiye bindirmeye çalıştı.

Bu sırada durumu haber alan iş yeri sahibi ve aynı zamanda Sibel S. ile birlikte yaşadığı iddia edilen Tamer D., motosikletiyle gelip Zafer S.'ye saldırdı.

Tamer D. ile çevredekiler, Zafer S.'yi sopayla öldüresiye dövdü.

Hastaneye kaldırıldı

Sibel S., araya girerek Zafer S.’yi kurtardı.

Zafer S., hastaneye kaldırılırken, Tamer D. ile 1 kişi ise gözaltına alındı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mahkeme serbest bıraktı

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zafer S. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.