Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Doğan, parti teşkilatları, kurum amir ve müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde halk oyunları oyandı, yöresel lezzetler hem yapıldı hem de tanıtıldı.

Gençlerle, ulu çınarların bir araya geldiği etkinlik andırınlılar tarafından büyük ilgi gördü.