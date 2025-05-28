Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.

Sarı-lacivertli ekip, kutlama için hazırlanan üstü açık otobüsle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayız”
İçeriği Görüntüle

New Folder 2025 Mayis 27 Aa 38102162

Konvoy eşliğinde Bağdat Caddesi'ne ulaşan otobüsü, sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

Sarı-lacivertli basketbolcular, tezahüratlara eşlik ederek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

New Folder 2025 Mayis 27 Aa 38102364