Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.

Sarı-lacivertli ekip, kutlama için hazırlanan üstü açık otobüsle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan hareket etti.

Konvoy eşliğinde Bağdat Caddesi'ne ulaşan otobüsü, sarı-lacivertli taraftarlar coşkuyla karşıladı. Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile oyunculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

Sarı-lacivertli basketbolcular, tezahüratlara eşlik ederek şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.